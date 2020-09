O grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio (EPP) libertou nesta segunda-feira o jovem indígena sequestrado junto com o ex-presidente do Paraguai Oscar Denis, de 74 anos, na semana passada no norte do país vizinho.

O ministro do Interior, Euclides Acevedo, confirmou nas redes sociais a liberação de Adelio Mendoza, de 21 anos de idade e empregado de uma fazenda de Denis, que supostamente ainda está nas mãos da guerrilha. Os dois foram levados na última quarta-feira após saírem da propriedade em um veículo no departamento de Amambay.