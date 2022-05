Apesar de ter pertencido à guerrilha M-19, Gustavo Petro prefere ser chamado de revolucionário, e não guerrilheiro, porque foi liderando revoluções que sempre se sentiu à vontade, e a mais recente delas é a de levar a esquerda pela primeira vez à presidência da Colômbia nas eleições do próximo domingo.

Esta é a terceira vez que ele tenta chegar ao poder, mas de acordo com as pesquisas, Petro está mais perto do que nunca de ganhar a eleição para a presidência, embora seja provável que tenha que disputar um segundo turno. Apenas seu grande rival na política, o ex-presidente Álvaro Uribe, conseguiu se eleger em primeiro turno na Colômbia.