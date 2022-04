O secretário-geral da ONU, António Guterres, chegou a Kiev nesta quarta-feira em missão de paz para se encontrar amanhã com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, depois de visitar a Rússia ontem, "por um questão logística", apesar da ordem das visitas não ter sido do agrado do mandatário ucraniano.

"A ordem das visitas foi uma questão de logística. As cartas foram enviadas aos dois governos a partir de Nova York; a Rússia respondeu antes e quando chegou da Ucrânia, essa visita estava marcada", explicou à Agência Efe, Saviano Andreu, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em inglês), braço humanitário das Nações Unidas.