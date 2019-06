O secretário-geral da ONU, António Guterres, e seu predecessor no cargo, Ban Ki-moon, denunciaram nesta quarta-feira o ressurgimento do populismo e do isolacionismo e pediram às potências que trabalhem juntas para acabar com o sofrimento de milhões de pessoas.

Guterres e Ban Ki-moon, em uma pouco habitual aparição conjunta, discursaram diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas em um debate sobre prevenção e mediação em conflitos.