O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou nesta segunda-feira, por meio de comunicado, a resposta dos doadores internacionais, após a arrecadação de menos da metade dos fundos que eram buscados para tentar amenizar a crise humanitária no Iêmen e evitar a fome no país.

As Organização das Nações Unidas, que organizou hoje uma conferência virtual para buscar doações, anunciou que obteve compromissos de US$ 1,7 bilhões (R$ 9,49 bilhões), diante dos US$ 3,85 bilhões (R$ 21,49 bilhões) que tinham sido solicitados.