O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira uma investigação independente sobre "possíveis crimes de guerra" cometidos na Ucrânia.

"Estou preocupado com os relatos persistentes de violações do direito humanitário internacional e possíveis crimes de guerra. Eles exigem uma investigação independente", disse em entrevista coletiva, após reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov.