O mundo tem os recursos necessários para acabar com a pandemia da covid-19 ainda neste ano, embora para isso seja necessário ajudar os países que ainda têm problemas no acesso a vacinas, tratamentos e outras armas contra o coronavírus, afirmou nesta quarta-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"Podemos acabar com a pandemia em 2022, estamos no melhor caminho para conseguir, mas só conseguiremos juntos", disse Guterres em evento organizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para arrecadar mais fundos para ajudar no combate à covid-19.