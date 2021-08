O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta segunda-feira, diante do Conselho de Segurança, que a comunidade internacional se una para preservar o respeito aos direitos humanos no Afeganistão e evitar que o país volte a se tornar um refúgio para o terrorismo.

"Temos de falar com uma só voz para defender os direitos humanos no Afeganistão", disse Guterres no início de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para abordar a situação após Cabul ter sido tomada pelos talibãs.