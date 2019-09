O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta sexta-feira que confia que a Cúpula para a Ação Climática, realizada pela organização na próxima segunda-feira, se transformará em um empurrão na luta contra o aquecimento global em todo o mundo.

Em um encontro com jornalistas às vésperas do evento, Guterres disse não ser um "juiz" sobre o assunto e que não pretende ditar como os líderes mundiais devem resolver a questão. No entanto, ressaltou que é preciso que todos os atores internacionais, sejam governos, empresas ou outras organizações, caminhem juntos na defesa do meio ambiente.