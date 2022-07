O secretário-geral da ONU, António Guterres, se disse "consternado" nesta quinta-feira com o ataque realizado com mísseis contra a cidade de Vinnytsia, na Ucrânia, atribuído a Rússia, em que 22 pessoas morreram.

"O secretário-geral está consternado pelo ataque com mísseis contra a cidade de Vinnytsia, no centro da Ucrânia, que, segundo os relatos, matou ao menos 22 pessoas, incluindo três crianças, e feriu mais de 100", garantiu o porta-voz do diplomata português, em breve comunicado.