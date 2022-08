O secretário-geral da ONU, António Guterres, viaja esta semana à Ucrânia, onde pretende realizar uma reunião trilateral com o presidente do país, Volodymyr Zelensky, e com o mandatário turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou as Nações Unidas nesta terça-feira.

O encontro acontecerá na próxima quinta-feira na cidade de Lviv, e no dia seguinte Guterres visitará Odessa e seu porto, que está sendo utilizado para a exportação de grãos ucranianos, em conformidade com o acordo promovido pela própria organização e pela Turquia.