Hackers invadiram nesta quarta-feira os perfis no Twitter dos bilionários Bill Gates e Elon Musk e do ex-presidente norte-americano Barack Obama, entre muitos outras personalidades, para um esquema que oferecia pagamentos em Bitcoin, e a rede social optou por paralisar as contas verificadas.

Além de Gates, Musk e Obama, tiveram seus perfis invadidos o pré-candidato do Partido Democrata à Casa Branca, Joe Biden; o proprietário da Amazon, Jeff Bezos; o rapper Kanye West; e as empresas Uber e Apple.

Os hackers postaram mensagens similares oferecendo a duplicação do depósito dos usuários de dinheiro em Bitcoin para um porta-moedas criptográfico virtual.

Decidi retribuir à minha comunidade. Todas as Bitcoins enviadas para o endereço abaixo serão enviadas de volta em dobro. Se você enviar 1.000 dólares, eu devolverei 2.000 dólares. Só o farei por 30 minutos", escreveram os hackers na conta de Biden. Em mensagem semelhante, Bezos supostamente se comprometia a devolver até US$ 50 milhões.

Embora a maioria das mensagens tenha sido rapidamente apagada, de acordo com o "The New York Times", pelo menos 300 pessoas caíram no esquema, perdendo um total de mais de US$ 100 mil entre elas. O Twitter reconheceu a violação de seu sistema de segurança e disse que estava investigando o ocorrido.

"Estamos cientes do incidente de segurança que impactou as contas do Twitter. Estamos investigando e tomando medidas para resolvê-lo", disse a rede social em uma mensagem através de uma conta corporativa.

Na conta do Musk, por exemplo, os hackers conseguiram postar várias mensagens durante um período de uma hora, mesmo enquanto as primeiras eram apagadas.