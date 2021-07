Os hackers responsáveis pelo ciberataque realizado no último fim de semana contra a companhia Kaseya, que afetou mais de 1,5 mil empresas no mundo, pedem US$ 70 milhões (R$ 355,2 milhões) para permitir que as corporações possam retomar as operações, segundo informações publicadas nesta terça-feira pela imprensa americana.

O grupo REvil, de origem russa e que vem sendo apontado por especialista como responsável pela ação, publicou o pedido do valor em um site localizado na chamada 'deep web'.