O marechal Khalifa Hafter, homem forte da Líbia, recusou a iniciativa de Moscou e Ancara no cessar-fogo no país e anunciou a continuação de suas operações militares contra forças rivais leais ao Governo de Acordo Nacional (GNA), reconhecido pela ONU como grupo terrorista.

"A estabilidade e a retomada do processo político na Líbia não poderão ser alcançadas antes da erradicação dos grupos terroristas e do desmantelamento e desarmamento das milícias que controlam Trípoli (capital líbia) e têm o apoio militar de alguns países", afirmou o Alto Comando do Exército (LNA), liderado por Hafter, em comunicado publicado nesta sexta-feira pela imprensa local.

"Queremos a democratização e a retomada do processo político e o acordo sobre um quadro nacional para uma distribuição justa da riqueza dos líbios, sem exclusão ou marginalização", acrescenta a nota.

Fontes de dentro do GNA confirmaram nesta sexta-feira que tropas próximas ao Executivo mataram seis integrantes das forças leais a Hafter no eixo Al Jalatat, na periferia sul de Trípoli, bem como destruído dois veículos blindados no eixo Wed Rabia, na mesma área.

"Precisamos da dissolução e desarmamento das milícias, que é uma exigência nacional e internacional que leva à implementação de novos acordos na capital, onde se poderia falar de um processo político eficaz que conduza à formação de um governo de vontade e poder de impor suas decisões em todos os países", destacou o Alto Comando do Exército.

O marechal tem colocado em prática desde 4 de abril do ano passado uma ofensiva contra a capital líbia, a cidade onde o GNA tem a sua sede.

Na última quarta-feira, o grupo liderado por Hafner comemorou o cessar-fogo proposto pelos presidentes de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e Rússia, Vladimir Putin.

Na Líbia, a Turquia apoia o GNA, perseguido pelas milícias de Hafter, que controlam grandes e importantes partes do país, supostamente com a ajuda de mercenários russos.

Ancara começou a enviar um pequeno contingente militar para Trípoli nesta semana para treinar o exército líbio e impedir o avanço do LNA.