O presidente do Haiti, Jovenel Moise, anunciou nesta terça-feira uma extensão de 15 dias do estado de emergência e do toque de recolher obrigatório para prevenir a covid-19, em um dia que registrou novo recorde de casos.

Em mensagem aos haitianos, Moise alertou que a "terceira onda" começou em maio e a situação no país é "grave" devido à periculosidade das variantes Alfa e Gama, presentes no país, e dado que "vários hospitais dizem que estão saturados".