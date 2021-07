A polícia do Haiti informou nesta quinta-feira que até agora prendeu seis pessoas por seu suposto envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moise, enquanto outros quatro suspeitos foram mortos.

"Temos os autores físicos (do assassinato) e estamos procurando os intelectuais", disse o diretor-geral da polícia, Léon Charles, em um pronunciamento transmitido pela televisão ao lado do primeiro-ministro em exercício, Claude Joseph.