O Haiti pediu apoio internacional para investigar o assassinato do presidente Jovenel Moise e também no âmbito da segurança, segundo declarou nesta quinta-feira a representante da ONU no país, Helen La Lime.

A diplomata conversou com jornalistas após uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU convocado com urgência para abordar a crise haitiana.