O embaixador do Haiti na Espanha, Louis Marie Montfort Saintil, pediu nesta segunda-feira solidariedade e cooperação da comunidade internacional para lidar com os efeitos devastadores do terremoto - de 7,2 graus na escala Richter - ocorrido no sábado passado, que deixou cerca de 1.300 mortos.

Os danos são "enormes", tanto materiais como pessoais e humanos, relatou em declarações à Agência Efe. Até o momento, a Direção-Geral da Defesa Civil identificou mais de 1.200 mortos, milhares de casas destruídas e quilômetros de estradas destroçadas, segundo o embaixador.