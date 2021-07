Autoridades do Haiti prenderam nesta quinta-feira 15 colombianos e dois americanos de origem haitiana por suposto envolvimento no assassinato do presidente do país, Jovenel Moïse.

O grupo que cometeu o assassinato era composto por 26 colombianos e os dois americanos, segundo o diretor-geral da Polícia Nacional haitiana, León Charles, que concedeu entrevista coletiva junto com o primeiro-ministro interino do país, Claude Joseph.