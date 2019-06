O movimento islamita Hamas convocou manifestações e uma greve geral em Gaza para protestar contra o fórum econômico que acontecerá entre terça-feira e quarta-feira no Bahrein, onde será debatida a proposta apresentada pelos EUA como primeira parte do plano de paz para israelenses e palestinos.

"O movimento islamita Hamas, junto com todas as facções nacionais e islâmicas e todos os componentes da sociedade palestina, se unem à rejeição do Acordo 'do Século' e ao fórum econômico do Bahrein", declarou neste domingo Ismail Radwan, veterano dirigente do grupo palestino, que governa de fato na Faixa de Gaza desde que tomou o poder à força em 2007.