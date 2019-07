A cúpula do movimento islamita palestino Hamas criticou nesta segunda-feira as declarações de um de seus líderes, Fathi Hamad, que pediu na sexta-feira passada aos palestinos na diáspora que matassem judeus no mundo todo.

Em comunicado oficial, o grupo afirma: "A liderança do Movimento de Resistência Islâmica confirma, após as declarações feitas em uma conferência pelo membro do Escritório Político do Hamas, Fathi Hamad, diante dos manifestantes na Marcha do Retorno e para romper o bloqueio em 12 de julho, que estas declarações não refletem as posições oficiais do movimento e suas políticas adotadas e consistentes, que estabelecem que nossa luta é contra a ocupação da nossa terra e a profanação de nossos lugares sagrados, não um conflito com os judeus no mundo ou com o judaísmo como religião".