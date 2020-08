O britânico Lewis Hamilton liderou dobradinha da Mercedes nesta sexta-feira, no segundo-treino livre para o Grande Prêmio do 70º Aniversário da Fórmula 1, que será realizado no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

O líder do Mundial de Pilotos levou a melhor com o tempo de 1min25s606, o mais rápido do dia de atividades na pista, superando, inclusive, o obtido pelo finlandês Valtteri Bottas, também do time alemão, que ficou em primeiro no TL1, com 1min26s166.