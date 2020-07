A tempestade tropical Hanna avança pelo noroeste do México neste domingo, após levar fortes chuvas e ventos à costa sul do Texas, onde tocou o solo no sábado como o primeiro furacão da temporada no Atlântico, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Durante a madrugada, Hanna estava 85 quilômetros a oeste da cidade de McAllen, no Texas, e 175 quilômetros a leste de Monterrey, no México, detalhou o boletim do NHC.