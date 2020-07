A tempestade tropical Hanna se transformou no primeiro furacão da temporada no Atlântico neste sábado, no Golfo do México, e segue rumo à costa do Texas, nos Estados Unidos, onde deve tocar o solo.

Com ventos máximos sustentados de 120 km/h, Hanna se encontra a 160 quilômetros de Corpus Christi e 150 quilômetros de Port Mansfield, ambas no Texas, detalhou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês).