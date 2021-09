As autoridades de Havana anunciaram o relaxamento, a partir de quarta-feira, de algumas das medidas restritivas estabelecidas para combater a pandemia da Covid-19 nas áreas de esportes e lazer, devido ao fato de que a capital de Cuba vem relatando uma queda sustentada no número de casos da doença durante as últimas oito semanas.

O governador da cidade, Reinaldo García Zapata, declarou que a partir de hoje os moradores de Havana poderão se exercitar nas vias públicas e nas academias, além de se reunir no emblemático Malecón e desfrutar de praias e piscinas. A informação é do portal de notícias "Tribuna de La Habana".