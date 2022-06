As intensas chuvas das últimas 24 horas deixaram 2 mortos em Havana, 40 deslizamentos parciais, 50 mil clientes sem energia elétrica e mais de 2 mil desalojados, informou nesta sexta-feira a imprensa estatal cubana.

Havana está sofrendo, como o resto do oeste e centro de Cuba, pelos resquícios do furacão Agatha, que deixou nove mortos no México. Mais de 100 milímetros de chuva foram registrados na capital.