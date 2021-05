A plataforma de streaming HBO Max lançou nesta quarta-feira o trailer de um dos eventos mais aguardados da televisão neste ano, o reencontro dos protagonistas de "Friends", que poderá ser visto a partir de 27 de maio nos Estados Unidos.

No vídeo, com mais de dois minutos de duração, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer conversam sobre o que o programa significou para as suas carreiras, voltam a ler roteiros antigos e e repetem a emblemática noite de jogo de perguntas e respostas no cenário original da série.