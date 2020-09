Alexandra Zarini, bisneta do fundador da marca de roupas de luxo Gucci, Aldo Gucci, denunciou nesta semana que foi abusada sexualmente dentro da sua própria casa, em Los Angeles, desde os 6 anos de idade, segundo publicou nesta quinta-feira a imprensa local.

De acordo com uma queixa apresentada no Tribunal Superior de Los Angeles, Zarini, agora com 35 anos, foi abusada sexualmente repetidamente por seu ex-padrasto, Joseph Ruffalo, com o consentimento de sua mãe, Patricia Gucci, e o conhecimento de sua avó, Bruna Palombo.