O grande colapso sofrido nesta quinta-feira pelo peso levou o Banco Central deo Chile a fazer a maior intervenção em duas décadas no mercado de câmbio no país e agravou uma crise que entra em sua sexta semana e cuja resolução parece incerta, com protestos diários e uma polícia com atuação muito questionada.

O anúncio de uma injeção de até US$ 20 bilhões deu o toque final a um dia em que a moeda chilena registrou um novo valor mínimo recorde ao fechar cotado a 828,36 pesos por dólar.

"Além do nível atingido pela taxa de câmbio, que em parte importante reflete maior incerteza, a velocidade e sucessão de movimentos na mesma direção geraram uma volatilidade (câmbio) que é considerada excessiva", disse a instituição em comunicado.

A intervenção, a maior realizada no mercado chileno desde a eliminação da banda cambial em 1999, consiste na venda de dólares à vista por um valor de até US$ 10 bilhões e instrumentos de cobertura por até US$ 10 bilhões, de 2 de dezembro a 29 de maio de 2020.

O órgão emissor já tinha oferecido há duas semanas um programa de injeção de dólares através de ofertas de compra de swap a 30 e 90 dias, o que não conseguiu acalmar o clima no mercado.

Até o início da crise, a mais grave desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet, o menor valor histórico da moeda chilena havia sido registrado em outubro de 2002 - 761 pesos por dólar.

Além do colapso do peso, os protestos populares estão causando sérios impactos no turismo e no comércio por causa de bloqueios de estradas, saques e incêndios, que impedem as empresas de operar em plena capacidade.

"Em outubro, as vendas sofreram a maior queda em 28 anos, e em novembro as perspectivas não são muito melhores. Por essas razões, o comércio, os serviços e o turismo não podem esperar mais", disse Manuel Melero, presidente da Câmara Nacional de Comércio, Serviços e Turismo do Chile (CNC).

Há poucas semanas, o Banco Central reduziu sua previsão de crescimento do país em 2019 de 2,5% para 1,9%, e o governo estima que até 300 mil empregos poderão ser perdidos até o final do ano, o que elevaria a taxa de desemprego de 7% para 10%. EFE

mmm/id