O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, afirmou que o acordo selado entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) para a saída ordenada do país do bloco "continua na mesa", depois que a premiê britânica, Theresa May, anunciou nesta sexta-feira a sua renúncia.

"Expressei meu agradecimento e respeito a Theresa May", escreveu Rutte no Twitter, depois que a premiê britânica informou que renunciará no dia 7 de junho como líder do Partido Conservador.