O governo da Holanda estendeu a proibição de voos entre Holanda e Reino Unido, África do Sul e grande parte da América do Sul, incluindo o Brasil, até 1º de abril, na tentativa de evitar a disseminação de novas mutações do coronavírus que circulam nessas regiões.

Em carta enviada ao Parlamento, o governo explicou que estende a proibição do tráfego aéreo com o Reino Unido, África do Sul, República Dominicana, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela por mais quatro semanas.