A Associação Gestores Escolares da Holanda (AVS) divulgou estado nesta quinta-feira que indica a evasão de 55 mil crianças não compareceram as aulas nesta semana, porque os pais estão com medo do contágio da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com o levantamento, 90% das escolas do país registraram ausências. Algumas delas, inclusive, tiveram 10% de alunos faltando os primeiros dias de aula, permitidas pelo governo do país a partir da segunda-feira, como parte da primeira fase de relaxamento de medidas restritivas.

Além disso, a AVS identificou que na metade das instituições de ensino que reabriram, houve caso de professor que não compareceu. Em alguns casos, não houve corpo docente suficiente para realizar todas as aulas programadas para esta primeira semana.

A entidade, formada por diretores de escolas do país, lembrou que diversos professores têm ausência justificada, em grande parte, os que pertencem aos grupos de risco.

Além disso, segundo o estudo da AVS, 92% dos gestores em educação estão satisfeitos com o correto uso que professores e alunos estão fazendo dos produtos de higiene, embora apenas 20% das escolas estejam determinando o uso de máscaras e luvas durante as aulas.

Nas instituições, os consultados pela pesquisa admitiram dificuldade de manter a distância obrigatória de 1,5 metro entre os presentes nas salas.

O governo da Holanda decidiu reabrir na última segunda-feira as escolas de ensino fundamental, educação especial e creches. A expectativa é fazer o mesmo com instituições voltadas para o ensino médio a partir de 1º de junho.