O governo da Holanda se reunirá nesta sexta-feira com as autoridades locais e de saúde, antes de anunciar um reforço das medidas para travar a propagação do novo coronavírus, entre as quais estão previstas restrições regionais de horário e capacidade da indústria hoteleira e mais atividades remotas.

A principal medida afetará o setor de hotelaria em seis regiões do oeste da Holanda, incluindo a Holanda do Norte e Holanda do Sul, significando que os bares terão que começar a reduzir as luzes, desligar a música e impedir o acesso de novos clientes depois da meia-noite, com o objetivo de esvaziar as instalações uma hora depois.