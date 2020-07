O ônibus sequestrado e com as cortinas fechadas em Lutsk, na Ucrânia, nesta terça-feira. EFE/MARKIIAN LYSEIKO

Um homem armado com explosivos sequestrou nesta terça-feira um ônibus com cerca de 20 pessoas a bordo, na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, de acordo com informações da polícia local.

O presidente do país, Vladimir Zelenski, afirmou que as forças de segurança estão fazendo todo o possível para que a situação seja resolvida "sem vítimas".

Zelenski escreveu no Facebook que o sequestro ocorreu nesta manhã, às 9h25 (horário local, 3h25 de Brasília), quando a polícia recebeu um aviso do próprio criminoso.

"Um cidadão chamou a polícia e disse que havia sequestrado um ônibus. Tiros foram ouvidos", descreveu o mandatário ucraniano.

O ônibus, com as cortinas fechadas, parado na praça do Teatro Lutsk, está cercado por policiais, disse o jornal digital ucraniano "korrespondent.net".

A polícia pediu aos cidadãos que "não se aproximem da área e fiquem em casa ou em seus locais de trabalho".

Segundo um porta-voz da polícia, citado pela agência de notícias "Ukrinform", o sequestrador publicou suas exigências em suas redes sociais que agora estão sendo estudadas pelos agentes.

O ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, especificou que o sequestrador se apresentou como Maxim Plojoi (o Mau) quando chamou a polícia. Além disso, disse que estava disponível um livro on-line assinado por uma pessoa com o mesmo nome onde descreve sua experiência na prisão e sua visão da vida.

Gerashchenko confirmou que os agentes estão negociando com o sequestrador para não pôr em risco a vida dos passageiros do ônibus, que fazia o trajeto entre as cidades de Berestechko e Krasilovka quando este foi interceptado pelo homem armado.

A cidade de Lutsk, com cerca de 220 mil habitantes, fica a cerca de 60 quilômetros do vértice que forma as fronteiras com a Polônia e a Belarus.