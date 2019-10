Um funcionário do setor administrativo das forças de segurança francesas, armado com uma faca, matou quatro agentes nesta quinta-feira, na sede da polícia de Paris, localizada perto da catedral de Notre-Dame.

O secretário regional do sindicato Alliance Police Nationale, Loïc Travers, explicou à imprensa que o autor do ataque, um empregado com mais de 20 anos de experiência, foi abatido por outro policial com uma arma automática.