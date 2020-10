Um homem que ameaçou na manhã desta quinta-feira com uma arma as pessoas que passavam por uma rua da cidade de Avignon, no sudeste da França, foi morto por policiais, de acordo com informações da imprensa local.

Segundo fontes consultadas pelo jornal "La Provance", o indivíduo portava uma pistola e acabou sendo baleado e morto. Não houve registro de feridos no incidente.

Informações apuradas pela Agência Efe junto ao departamento local de polícia, indicam que os agentes chegaram ao local por volta de 11h (7h) e um promotor já iniciou as investigações sobre o caso, ocorrido no bairro de Montfavet.

Segundo a imprensa local, o homem que estava armado na rua chegou a gritar "Alá é grande", mas nenhuma fonte oficial confirmou o que os veículos publicaram, nem mesmo fizeram qualquer classificação sobre a situação, como extremismo ou até terrorismo.

Mais cedo, aconteceu um atentado terrorista em uma igreja na cidade de Nice, no sul da França, em que três pessoas foram assassinadas. O autor da ação foi ferido e está em estado grave.