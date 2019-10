14 out 2019

EFE Londres 14 out 2019

O britânico Richard Huckle, condenado por abuso sexual de menores na Malásia, foi achardo morto com diversos ferimentos feitos por arma branca dentro da cela em que estava preso, em penitenciária localizada na cidade de York, na Inglaterra, conforme veiculou a imprensa do Reino Unido nesta segunda-feira.

O homem, de 33 anos, recebeu 22 vezes a pena perpétua, após confessar 71 acusações de violência sexual contra menores com idades de seis meses a 12 anos, em 2006 e 2014. De acordo com as investigações, foram mais de 200 violentados.