21 out 2021

EFE Londres 21 out 2021

O Ministério Público do Reino Unido informou nesta quinta-feira que o britânico Ali Harbi Ali, de 25 anos, foi formalmente acusado pelo assassinato do deputado conservador David Amess, ocorrido na semana passada, no sudeste da Inglaterra.

Ali, que vive no norte de Londres, também foi acusado de preparar atos de terrorismo, de acordo com o órgão.