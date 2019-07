Um homem de 27 anos foi condenado em Pensacola (Flórida, Estados Unidos) a dez anos de prisão, mais cinco de liberdade condicional, por ter tido relações sexuais sem advertir suas parceiras de que era portador do vírus da aids, informaram nesta quarta-feira meios de comunicação locais.

Rasheem Ikey Bodiford soube que era soropositivo em setembro de 2016, mas não disse a duas mulheres com quem teve relações sexuais no primeiro ano desde que soube do seu diagnóstico.