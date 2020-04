Um homem foi detido após atirar mais de 30 vezes na madrugada desta quinta-feira contra a Embaixada de Cuba em Washington, informou o Serviço Secreto dos Estados Unidos.

"Nesta manhã, aproximadamente às 2h15 (3h15 em Brasília), agentes do Serviço Secreto responderam a relatos de disparos na Embaixada de Cuba. Uma pessoa foi detida por estar em posse de uma arma de fogo e munição sem registro e posse de um artefato com grande capacidade (de disparo)", explicou o Serviço Secreto em comunicado.

O ataque não deixou feridos, e os agentes trabalham com a polícia da cidade para esclarecer os motivos do incidente, explicou a corporação, encarregada da segurança das sedes diplomáticas.

No Twitter, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, confirmou o "ataque armado cometido por um indivíduo não identificado" e ressaltou que é "responsabilidade dos Estados proteger os diplomatas credenciados em suas instalações".

"Não houve dano aos membros da missão, que estão seguros e protegidos, mas houve danos materiais ao edifícil resultantes do impacto dos tiros", declarou o Ministério das Relações exteriores cubano.

A Embaixada de Cuba em Washington está localizada no bairro de Adams Morgan, no noroeste da capital americana.

"O governo de Cuba espera a correspondente investigação das autoridades americanas sobre a identidade e as motivações do autor desta agressão, assim como as circunstâncias que envolvem o fato", expressou o ministério. EFE

afs/vnm

(foto)