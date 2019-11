Um homem foi preso acusado de utilizar as redes sociais para ameaçar de morte o primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, na mesma data que o país lembrava o assassinato de Yitzhak Rabin, em 1995.

"Se há uma conclusão que cheguei na véspera do aniversário (do assassinato de Yitzhak Rabin), é que Bibi (Benjamin Netanyahu) deve receber uma bala na cabeça!", escreveu no Facebook, o usuário identificado como "Tzvika Sabag", que espalhou várias mensagens ameaçadoras para Netanyahu e sua família.