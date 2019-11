A polícia de Londres deteve uma pessoa nesta sexta-feira, depois de um incidente com arma branca ocorrida nos arredores da London Bridge, no centro da capital do Reino Unido, em que há relato de vários feridos.

Testemunhas apontaram que foi possível ouvir som de tiros no local, mas a informação não se confirmou.

A polícia divulgou que recebeu um alerta às 10h58 (de Brasília), após um ataque com arma branca. De acordo com a corporação, um homem foi detido em meio ao incidente e existe a possibilidade de haver inúmeros feridos.

Um jornalista da emissora de televisão "BBC", que estava na região, contou que viu um grupo de homens envolvidos em uma briga. Depois da chegada dos policiais, tiros teriam sido disparados, ainda de acordo com a informação do profissional de imprensa.

A polícia, através do Twitter, confirmou a existência de uma ocorrência na London Bridge e solicitou a todos que estavam na região seguissem as instruções dadas por agentes que estavam atuando no atendimento do caso.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma correria entre pessoas que passavam pela ponte. Em outras imagens, policiais aparecem armados, enquanto uma pessoa está caída no chão.

O serviço de ambulâncias de Londres confirmou que enviou equipes para a London Bridge, mas evitou dar detalhes sobre a atuação no local. EFE

gx/bg