A polícia da Catalunha divulgou nesta segunda-feira ter prendido três pessoas em um carro, uma delas no porta-malas, tentando furar o confinamento imposto pelo governo da Espanha, como medida para conter a propagação do novo coronavírus.

O caso aconteceu na cidade de Sant Andreu de la Barca, na província de Barcelona. Os agentes visualizaram as duas pessoas em bancos do veículo - sendo que só está autorizado tráfego com uma - e, ao fazer revista, localizaram o terceiro indivíduo.

O homem que estava no porta-malas explicou aos policiais que havia saído de casa para tentar ver a avó, o que seria um descumprimento de recomendações do governo, que pedem para que se evite contato com idosos.

Pouco mais de uma semana após a decretação do confinamento das pessoas que não trabalham em setores considerados essenciais, mais de 60 mil pessoas foram multadas por violação, e 600 foram presas por desobediência aos agentes de segurança, segundo o Ministério do Interior.