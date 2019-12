Fogos de artifício iluminam o céu durante um natal no Miami Bayfront Park. EFE/Arquivo

Um homem de 73 anos, que vive na cidade de Gulf Breeze, na Flórida, nos Estados Unidos, decidiu pagar as contas de 36 famílias, para evitar o que aconteceu com ele em 1983, quando passou o Natal sem energia elétrica em casa.

Segundo informações publicadas pelo site "Weather Underground", quase quatro décadas atrás, Mike Esmond passou as festas de fim de ano com as três filhas, sem luz e sem calefação, enquanto os termômetros marcavam 12 graus negativos.