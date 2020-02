O japonês Chitetsu Watanabe, reconhecido aos 112 anos como o homem mais velho do mundo, morreu na noite do último domingo, 11 dias após receber o reconhecimento do Guinness Book, o Livro dos Recordes, revelou sua família nesta terça-feira.

Watanabe recebeu a organização na casa de repouso para idosos na cidade de Joetsu, onde morava, no último dia 12, onde ganhou o certificado e, logo depois, começou a sentir falta de apetite e problemas respiratórios, segundo a esposa do filho mais velho contou à emissora pública japonesa "NHK".