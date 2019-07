Um homem matou a esposa, os dois filhos e outros seis parentes no Paquistão, por suspeitar que estava sendo traído, em uma tragédia que as autoridades do país qualificaram como "crime de honra", de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo porta-voz da polícia da cidade de Multan, local dos fatos, Mohammed Fayyaz.

Mohammed Ajmal matou a tiros na noite de domingo sua mulher, Kiran Bibi, seus dois filhos, sua sogra, três cunhadas e dois sobrinhos, segundo detalhou o porta-voz.