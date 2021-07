Um homem morreu durante um confronto entre manifestantes e forças de segurança na segunda-feira passada em um bairro da periferia de Havana, informou a estatal "Agência Cubana de Notícias" (ACN).

A vítima tinha 36 anos e participava de um protesto no Conselho Popular Güinera do município de Arroyo Naranjo, no sul da capital, como parte das manifestações contra o governo iniciadas em várias localizações do país no domingo.