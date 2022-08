Um especialista em vida selvagem de um zoológico perto da cidade de Tampa, na costa oeste da Flórida, dos Estados Unidos, perdeu parte de um braço após ser atacado por um jacaré "durante uma interação de rotina com os nossos grandes jacarés", disse o Florida Gator Gardens nas redes sociais.

Greg Graziani, de 53 anos, diretor de vida selvagem do zoológico, foi mordido por um grande jacaré que praticamente decepou a parte inferior do braço esquerdo, como pode ser visto no raio-X e na foto compartilhada pelo parque Florida Gator Gardens nas redes sociais.