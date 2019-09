Um homem de 42 anos foi detido neste sábado e colocado em liberdade neste domingo, após danificar a estátua do Touro de Wall Street, símbolo feito em bronze, instalado na cidade de Nova York, segundo publica a imprensa americana.

Utilizando um banjo, Tevon Varlack bateu repetidas vezes na obra, até abrir buracos na altura do chifre da reprodução do animal, segundo explicaram testemunhas do ataque.