O Ministério da Saúde de Honduras confirmou nesta quinta-feira a presença no país das variantes Gama (Brasil), Alfa (Reino Unido) e Beta (África do Sul) do coronavírus e disse que até agora a cepa Delta, da Índia, não foi identificada.

"Informamos que o Laboratório de Virologia realizou uma amostragem de testes por protocolo das variantes Alfa, Beta e Gama, obtendo como resultados a presença das mutações de preocupação do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil", declarou a chefe de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde hondurenho, Karla Pavon.